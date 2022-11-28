Терапевт перечислила признаки дефицита витаминов группы B

Врач-диетолог Наталья Круглова убедительно просит граждан в морозы больше употреблять еды, которая богата витамином С и аскорбиновой кислотой. В зимние месяцы ассортимент овощей и фруктов другой. Предпочтение лучше отдавать продуктам длительного хранения. Здесь имеется в виду белокочанная и квашеная капуста. В ней отлично сохраняется витамин C. Среди фруктов лучшие - цитрусовые. В них витамин C остается за счет плотной кожицы.