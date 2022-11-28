Терапевт перечислила признаки дефицита витаминов группы B

Речь идет о проблемах со сном и памятью, мышечной слабостью, частом головокружении, выпадении волос и покалывании в конечностях. Об этом информирует NEWS.ru.
По словам медика, в организме витамины группы от B1 до B12 способствуют нормальной работе центральной нервной и сердечно-сосудистой систем. Благодаря этим веществам человек лучше справляется со стрессовыми ситуациями.
Именно из-за нехватки витамина В появляется слабость, бессонница, ухудшается память и часто кружится голова. Восполняют запасы витаминов данной группы красное мясо, мясо птицы, рыба, а также, зерновые продукты, зелень, яйцо, рис, гречка, хлопья и молоко.
Витамин В помогает функционировать без сбоев центральной нервной и сердечно-сосудистой системам. За счет них удается лучше переносить стресс.
Врач-диетолог Наталья Круглова убедительно просит граждан в морозы больше употреблять еды, которая богата витамином С и аскорбиновой кислотой. В зимние месяцы ассортимент овощей и фруктов другой. Предпочтение лучше отдавать продуктам длительного хранения. Здесь имеется в виду белокочанная и квашеная капуста. В ней отлично сохраняется витамин C. Среди фруктов лучшие - цитрусовые. В них витамин C остается за счет плотной кожицы.