Синоптики обещают россиянам контрастную зиму

Сейчас такая погода наблюдается в европейской части страны, в частности в Черноземье. В южных регионах России температура воздуха прогрелась до 20 градусов тепла, а в центральной части страны в это же время были заморозки. Такие контрасты лежат в основе неблагоприятных погодный явлений, пояснил синоптик.