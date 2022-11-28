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Синоптики обещают россиянам контрастную зиму

Сегодня, 06:06
Зима уже почти наступила, и большинству россиян предстоит увидеть теплую погоду только в следующем году.

Синоптик Леонид Старков из «Гисметро» поделился с Общественной службой новостей погодой на предстоящую зиму.

По словам специалиста, грядущая зима отличится резкими перепадами температуры и атмосферного давления. Резкие переходы от морозов к оттепелям будут сопровождаться такими погодными явлениями, как снегопады, гололедица, метели, холодные осадки.

Сейчас такая погода наблюдается в европейской части страны, в частности в Черноземье. В южных регионах России температура воздуха прогрелась до 20 градусов тепла, а в центральной части страны в это же время были заморозки. Такие контрасты лежат в основе неблагоприятных погодный явлений, пояснил синоптик.

Старков прогнозирует такую погоду на весь зимний период. В первую очередь речь идет о регионах, которые находятся в европейской части страны.

В Сибири и на Урале погода также не будет отличаться устойчивостью. Однако на этих территориях будет преобладать постоянный снежный покров. В дальневосточных регионах зима будет мягче, чем в западных субъектах.

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