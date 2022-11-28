Россиян предупредили о появлении новой мошеннической схемы

Он пояснил, что злоумышленники устанавливают на компьютеры или телефоны пользователей вирус, который может попасть в устройство по электронной почте или через СМС-сообщение. Таким образом мошенники получают доступ к данным приложений онлайн-банков, пишут «Известия» со ссылкой на агентство «Прайм».
Затем аферисты звонят людям, представляются сотрудниками банков или правоохранительных органов и сообщают, что некие злоумышленники якобы взломали все счета жертвы, кроме одного (в реальности же дела обстоят с точностью до наоборот). Далее звонящий убеждает человека «для безопасности» перевести деньги со всех «взломанных» счетов на один — именно тот, к которому у мошенников есть доступ. После того, как одураченная жертва выполняет все то, что ей диктует злоумышленник, она, как и следует ожидать, действительно остается без средств.
По словам эксперта, когда человек переводит средства между своими счетами, сотрудникам служб безопасности банков практически невозможно понять, что в данном случае могло иметь место противоправное деяние. Поэтому самое лучшее, что люди могут сделать, чтобы обезопасить свои деньги от мошенников, это не отвечать на звонки с незнакомых номеров, а также не открывать в почте письма с неизвестных адресов, и уж тем более — не переходить ни по каким подозрительным ссылкам, подытожил Роман Эткинд.