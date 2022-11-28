Россиян предупредили о появлении новой мошеннической схемы

Затем аферисты звонят людям, представляются сотрудниками банков или правоохранительных органов и сообщают, что некие злоумышленники якобы взломали все счета жертвы, кроме одного (в реальности же дела обстоят с точностью до наоборот). Далее звонящий убеждает человека «для безопасности» перевести деньги со всех «взломанных» счетов на один — именно тот, к которому у мошенников есть доступ. После того, как одураченная жертва выполняет все то, что ей диктует злоумышленник, она, как и следует ожидать, действительно остается без средств.