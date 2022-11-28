Рано утром в омском аэропорту произошли задержки и отмены рейсов

Сегодня утром, 28 ноября, три самолета вылетели с опозданием из Омского аэропорта. Так, рейс авиакомпании «Россия» должен был отправиться в Санкт-Петербург в 5:30. Однако вылет задержали, и борт отправился в путь на час позже — в 6:30.
Аналогичная ситуация произошла с рейсом «Уральских авиалиний». Самолет в Москву вылетел на час позже — не в 6:40, а в 7:41. Также произошел перенос рейса в Екатеринбург. Пассажиры смогли улететь туда не 27, а 28 ноября. Самолет авиакомпании «Рэд Вингс» с 23:20 на 1:08.
Кроме того, произошла отмена рейсов в Москву и Санкт-Петербург. Рейс в столицу должна была выполнить авиакомпания «Газпромавиа», а в Петербург — «Северный ветер».