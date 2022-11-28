Рано утром в омском аэропорту произошли задержки и отмены рейсов

Аналогичная ситуация произошла с рейсом «Уральских авиалиний». Самолет в Москву вылетел на час позже — не в 6:40, а в 7:41. Также произошел перенос рейса в Екатеринбург. Пассажиры смогли улететь туда не 27, а 28 ноября. Самолет авиакомпании «Рэд Вингс» с 23:20 на 1:08.