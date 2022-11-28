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Рано утром в омском аэропорту произошли задержки и отмены рейсов

Сегодня, 02:33
Фото: 1MI

В Омске задержали и отменили вылет пяти самолетов

Вылет двух самолетов отменили, еще три задержали вылеты на час.

Сегодня утром, 28 ноября, три самолета вылетели с опозданием из Омского аэропорта. Так, рейс авиакомпании «Россия» должен был отправиться в Санкт-Петербург в 5:30. Однако вылет задержали, и борт отправился в путь на час позже — в 6:30.

Аналогичная ситуация произошла с рейсом «Уральских авиалиний». Самолет в Москву вылетел на час позже — не в 6:40, а в 7:41. Также произошел перенос рейса в Екатеринбург. Пассажиры смогли улететь туда не 27, а 28 ноября. Самолет авиакомпании «Рэд Вингс» с 23:20 на 1:08.

Кроме того, произошла отмена рейсов в Москву и Санкт-Петербург. Рейс в столицу должна была выполнить авиакомпания «Газпромавиа», а в Петербург — «Северный ветер».

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#Вероника Жукова#Общество#Новости#Омск#Самолет#Задержка самолета#Омский аэропорт
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