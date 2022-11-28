Психолог: новогодние желания нужно загадывать правильно

Не следует делать из записанного желания смысл своей жизни. Чем более значимо для человека его желание, тем сильнее напряжение. Психолог предложила провести эксперимент: максимально сжаться в комок, напрячь мышцы и пробыть так два часа. Она подчеркнула, что в таком состоянии невозможно что-либо сделать. А вот когда человек спокоен и расслаблен, к задуманному идти гораздо легче. Это значит, что и вероятность исполнения загаданного повышается.