Психолог: новогодние желания нужно загадывать правильно

О том, как правильно загадывать желания в канун праздника, специалист рассказала Общественной службе новостей.
Прежде всего, желание должно быть нашим, а не другого человека. Чем оно сильнее, тем выше мотивация достичь цели. «Ради чужих мыслей мозг не пошевелит ни одной извилиной», — отметила психолог. Она также подчеркнула, что большинство желаний не исполняется именно по этой причине.
Желание превращается в цель в тот момент, когда мы записываем его. Формулировка при этом должна быть максимально конкретной. В момент написания мозг получает задачу и начинает работу над поиском возможностей ее решения.
Не следует делать из записанного желания смысл своей жизни. Чем более значимо для человека его желание, тем сильнее напряжение. Психолог предложила провести эксперимент: максимально сжаться в комок, напрячь мышцы и пробыть так два часа. Она подчеркнула, что в таком состоянии невозможно что-либо сделать. А вот когда человек спокоен и расслаблен, к задуманному идти гораздо легче. Это значит, что и вероятность исполнения загаданного повышается.