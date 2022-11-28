Прощай, мусор. В Омске ликвидируют еще одну свалку

В ближайшее время также планируют заключить еще два контракта. Свалки хотят ликвидировать в районе Западного и Ново-южного кладбищ, добавили в ведомстве. Рекультивация закрытых свалок осуществляется в рамках нацпроекта «Экология». На эти мероприятия планируется потратить более 8 млрд рублей.