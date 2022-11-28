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Прощай, мусор. В Омске ликвидируют еще одну свалку

Сегодня, 10:22
Фото: 1MI
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На ликвидацию свалки в Советском округе Омска выделят больше 800 миллионов рублей

Работы должны быть выполнены до конца мая 2024 года.

По сообщению департамента строительства администрации Омска, в Советском округе ликвидируют закрытую свалку твёрдых бытовых отходов.

Контракт заключили с владимирской компанией ООО «Баромембранная технология — сервис». Работы должны быть выполнены до 29 мая 2024 года, а стоимость ликвидации составит почти 840 млн рублей.

В ближайшее время также планируют заключить еще два контракта. Свалки хотят ликвидировать в районе Западного и Ново-южного кладбищ, добавили в ведомстве. Рекультивация закрытых свалок осуществляется в рамках нацпроекта «Экология». На эти мероприятия планируется потратить более 8 млрд рублей.

Напомним, ранее председатель правительства РФ по вопросам сельского хозяйства, экологии и оборота недвижимости Виктория Абрамченко сообщила, что Омская область получит 500 млн рублей на ликвидацию свалок.

Омская область получит 500 млн рублей на ликвидацию свалок
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#Юлия Бармина#Город#Новости#Омск#Мусор#Утилизация мусора#Свалка#Свалка отходов#Ликвидация свалок
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