Прощай, мусор. В Омске ликвидируют еще одну свалку

По сообщению департамента строительства администрации Омска, в Советском округе ликвидируют закрытую свалку твёрдых бытовых отходов.
Контракт заключили с владимирской компанией ООО «Баромембранная технология — сервис». Работы должны быть выполнены до 29 мая 2024 года, а стоимость ликвидации составит почти 840 млн рублей.
В ближайшее время также планируют заключить еще два контракта. Свалки хотят ликвидировать в районе Западного и Ново-южного кладбищ, добавили в ведомстве. Рекультивация закрытых свалок осуществляется в рамках нацпроекта «Экология». На эти мероприятия планируется потратить более 8 млрд рублей.
Напомним, ранее председатель правительства РФ по вопросам сельского хозяйства, экологии и оборота недвижимости Виктория Абрамченко сообщила, что Омская область получит 500 млн рублей на ликвидацию свалок.