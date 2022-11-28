Прогнозист Широв: Россияне прошли закалку предыдущими экономическими кризисами

Эксперт напомнил, что с 1998 года Россия переживает уже пятый кризис. Однако ни один из них пока не привел к экономическому коллапсу, передает Общественная служба новостей со ссылкой на прогнозиста Широва.
Ранее экономист Мери Валишвили не рекомендовала инвестировать средства в криптовалюту, а также в валюты западных стран. Это связано с нестабильностью глобального рынка. Самые надежные вложения на сегодня — это облигации федерального займа и закупка активов, принадлежащих дружественным России государствам.