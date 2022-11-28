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Писатель Виногродский: в эпоху перемен нужно радоваться жизни

Сегодня, 06:08
В мире наступила эпоха перемен. Уставшие от тревожных новостей люди ждут любви и спокойствия.

Писатель и переводчик Бронислав Виногродский рассказал Общественной службе новостей о том, какими будут ближайшие годы.

Виногродский переводил основополагающие китайские тексты. Среди них — Книга Перемен, в которой можно найти ответы на многие жизненные вопросы.

Писатель рассказал, что относится ко всему происходящему с большим энтузиазмом. Ломаются старые модели и стереотипы, и в то же время появляются новые возможности. Сейчас самое время «зарывать семена в землю», «пускать корни» — словом, закладывать фундамент далекого будущего.

К тревожным заявлениями политиков и потоку негативных новостей писатель относится спокойно. По его словам, тревожить и обольщать — это базовая стратегия влияния на людей. Обычным гражданам Виногродский рекомендует жить по принципу «не верь, не бойся, не проси». Нужно продолжать жить повседневной жизнь, решая задачи по мере их появления.

По словам писателя, перелом произойдет в 2024 году, когда закончится предыдущий тысячелетний цикл. Измениться может многое. Например, уйдут старые праздники, а на их место придут новые. Произойдет и переоценка ценностей. У людей появятся другие мотивационные конструкции. И надо с радостью ждать этого.

Сами по себе перемены не являются позитивными или негативными. Все зависит от того, в каком состоянии человек принимает их и как обращается с ними. Что касается 2023 года, то он будет спокойнее 2022-го, считает писатель.

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