Ошибка ценою в жизнь. В Омске отец случайно убил собственного ребенка

Прокуратура утвердила обвинение по уголовному делу в отношении 45-летнего жителя Калачинского района. Он обвиняется в причинении смерти по неосторожности.
Трагедия произошла 20 августа 2022 года. Обвиняемый пытался поменять подгузник своему 6-месячному ребенку. Для этого мужчина взял младенца на руки, одной рукой удерживал, а другой пытался снять подгузник.
Однако в процессе он не удержал ребенка на руках и уронил. В результате тот упал и ударился головой о ногу отца. Через месяц младенец скончался. Мужчина полностью признал вину. Уголовное дело передали в суд.