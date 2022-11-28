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Ошибка ценою в жизнь. В Омске отец случайно убил собственного ребенка

Сегодня, 07:06
Фото: 1MI

В Омске отец случайно убил ребенка, пока менял ему подгузник

Мужчина хотел сменить ребенку подгузник, но не смогу удержать его на руках.

Прокуратура утвердила обвинение по уголовному делу в отношении 45-летнего жителя Калачинского района. Он обвиняется в причинении смерти по неосторожности.

Трагедия произошла 20 августа 2022 года. Обвиняемый пытался поменять подгузник своему 6-месячному ребенку. Для этого мужчина взял младенца на руки, одной рукой удерживал, а другой пытался снять подгузник.

Однако в процессе он не удержал ребенка на руках и уронил. В результате тот упал и ударился головой о ногу отца. Через месяц младенец скончался. Мужчина полностью признал вину. Уголовное дело передали в суд.

#Вероника Жукова#Происшествия#Новости#Омская область#Калачинск#Уголовное дело#Прокуратура#Ребенок
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