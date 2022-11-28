Омский «Авангард» на выезде не смог одолеть ярославский «Локомотив»

В понедельник, 28 ноября, омский «Авангард» на выезде встречался с ярославским «Локомотивом». В упорной борьбе победу праздновали хозяева.
Счет в матче на 13-й минуте первого периода открыл защитник ярославцев Рушан Рафиков, которому ассистировали Артур Каюмов и Степан Никулин.
Во втором периоде на 12-й минуте Владимир Ткачев с передачи Арсения Грицюка уравнял шансы. Еще через три минуты «ястребы» вырвались вперед. Шайбу в ворота «Локомотива» с передачи Антона Белова отправил Алексей Береглазов.
Исход этой встречи решился в третье двадцатиминутке: сначала на 7-й минуте Даниил Бут с передачи Сергея Андронова и Александра Елесина сравнял счет, а на 10-й минуте Степан Никулин вывел ярославцев вперед.
За оставшееся время омичи как могли старались перевести игру в овертайм, и были близки к этому, даже очень, но финальная сирена прозвучала при счете 3:2 в пользу «Локомотива».
Отметим, что эту игру «ястребы» проводили без ведущего форварда - Рида Буше, который получил дисквалификацию на один матч.
Следующую игру «Авангард» также проведет на выезде, - 30 ноября омичи встретятся с ЦСКА.