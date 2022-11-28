«Необходимо время». В знаменитой деревне в Омской области начали чинить водопровод

В пресс-службе правительства Омской области прокомментировали аварийное отключение водопровода в селе Окунево в Муромцевском районе. По словам жителей, это пятое отключение за последний месяц.
«По информации администрации Муромцевского района, в настоящее время на объекте работает бригада Водоканала. Специалистам необходимо время, чтобы установить причину и провести восстановительные работы. Вернуть водоснабжение планируется сегодня к обеду», — объяснили в облправительстве.
Отметим, что местные жители переживают, что из-за серьезного похолодания в районе могут замерзнуть скважины, и омичи останутся без воды вообще.