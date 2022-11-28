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«Необходимо время». В знаменитой деревне в Омской области начали чинить водопровод

Сегодня, 05:27
Фото: 1MI

В омском селе Окунево начали восстанавливать водопровод

Сотрудники Водоканала занялись работами, но быстро устранить неполадки не получилось.

В пресс-службе правительства Омской области прокомментировали аварийное отключение водопровода в селе Окунево в Муромцевском районе. По словам жителей, это пятое отключение за последний месяц.

«По информации администрации Муромцевского района, в настоящее время на объекте работает бригада Водоканала. Специалистам необходимо время, чтобы установить причину и провести восстановительные работы. Вернуть водоснабжение планируется сегодня к обеду», — объяснили в облправительстве.

Отметим, что местные жители переживают, что из-за серьезного похолодания в районе могут замерзнуть скважины, и омичи останутся без воды вообще.

#Ольга Акамова#Город#Новости#Омская область#Вода#Отключение воды#Водопровод
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