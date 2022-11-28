Названо количество омичей, попавших под сокращение за последние три месяца

Что касается увольнений, то за три месяца без рабочих мест остались 41 221 человек. Большая часть из них написали заявление по собственному желанию — 32 505 сотрудников. Еще 303 человека попали под сокращение. Чаще всего такая участь ждала работников сферы образования, здравоохранения и социальных услуг, госбезопасности и соцобеспечения, а также научной и технической деятельности.