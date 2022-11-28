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Названо количество омичей, попавших под сокращение за последние три месяца

Сегодня, 04:01
Фото: 1MI

В Омске за три месяца сократили большее 300 человек

Омскстат опубликовал данные о приеме и увольнении сотрудников за 3 квартал 2022 года.

Омские статистики подсчитали, какое количество омичей устроилось на работу и уволилось с нее за июль–сентябрь 2022 года. Согласно опубликованным данным, за этот период на работу приняли 40 886 человек. Еще 1 151 омич смог трудоустроиться благодаря дополнительно введенным рабочим местам.

Что касается увольнений, то за три месяца без рабочих мест остались 41 221 человек. Большая часть из них написали заявление по собственному желанию — 32 505 сотрудников. Еще 303 человека попали под сокращение. Чаще всего такая участь ждала работников сферы образования, здравоохранения и социальных услуг, госбезопасности и соцобеспечения, а также научной и технической деятельности.

#Общество#Новости#Омск#Статистика#Увольнение#Трудоустройство#Вероника Жукова
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