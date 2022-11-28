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Началась проверка. Омские следователи заинтересовались гибелью мужчины у монастыря

Сегодня, 06:48
Фото: 1MI
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После гибели омича у Ачаирского монастыря следователи начали проверку

Тело мужчины нашли в поселке Ачаирский.

В пресс-службе СУ СКР по Омской области сообщили о начале проверки после обнаружения тела 34-летнего омича. Мужчина жил в Ленинском округе города, но его нашли в субботу, 26 ноября, в поселке Ачаирский.

Следователи уже осмотрели место обнаружения тела мужчины. Видимых телесных повреждений у умершего не обнаружено, для выяснения причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза, отметили в ведомстве.

Проводятся опросы и другие следственные действия. При наличии оснований будет возбуждено уголовное дело, отметили в СУ СКР.

Найдено тело пропавшего у Ачаирского монастыря омича
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#Ольга Акамова#Происшествия#Новости#Омская область#Тело#Проверка#Следователи
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