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Хотел разбогатеть, а ушел в огромный минус. Омич перевел 6 миллионов рублей «брокеру»

Сегодня, 09:46
Фото: 1MI
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Житель Омской области хотел заработать и перевел мошенникам 6 миллионов рублей

Мужчина попался на предложение о крупном заработке путем инвестирования.

По сообщению пресс-службы УМВД России по городу Омску, в полицию обратился 58-летний житель Омской области, который стал жертвой мошенников.

История началась в феврале 2022 года. На просторах Интернета мужчина увидел предложение о возможности заработать большие деньги путем инвестирования. Он заполнил анкету, а через некоторое время ему позвонил «брокер».

Мошенник рассказал омичу, что от крупных вложений можно получить максимальный доход. Мужчина внес первый взнос в размере 19 тыс рублей, а затем начал брать кредиты, занимать крупные суммы у родственников и продал свой автомобиль. «Работу» капитала омич отслеживал по графикам в специальной программе, которую ему посоветовал установить аферист.

Мошенники продолжали звонить и убеждать сельчанина вносить деньги. Но когда сумма займов дошла до почти 6 млн рублей, а вывести деньги так и не получалось, мужчина понял, что попал на удочку мошенников.

В настоящее время возбуждено уголовное дело, а также ведется розыск аферистов.

#Юлия Бармина#Происшествия#Новости#Омск#Уголовное дело#Мошенник#Телефонные мошенники
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