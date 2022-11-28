Хотел разбогатеть, а ушел в огромный минус. Омич перевел 6 миллионов рублей «брокеру»

Мошенник рассказал омичу, что от крупных вложений можно получить максимальный доход. Мужчина внес первый взнос в размере 19 тыс рублей, а затем начал брать кредиты, занимать крупные суммы у родственников и продал свой автомобиль. «Работу» капитала омич отслеживал по графикам в специальной программе, которую ему посоветовал установить аферист.