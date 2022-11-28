Хотел разбогатеть, а ушел в огромный минус. Омич перевел 6 миллионов рублей «брокеру»

По сообщению пресс-службы УМВД России по городу Омску, в полицию обратился 58-летний житель Омской области, который стал жертвой мошенников.
История началась в феврале 2022 года. На просторах Интернета мужчина увидел предложение о возможности заработать большие деньги путем инвестирования. Он заполнил анкету, а через некоторое время ему позвонил «брокер».
Мошенник рассказал омичу, что от крупных вложений можно получить максимальный доход. Мужчина внес первый взнос в размере 19 тыс рублей, а затем начал брать кредиты, занимать крупные суммы у родственников и продал свой автомобиль. «Работу» капитала омич отслеживал по графикам в специальной программе, которую ему посоветовал установить аферист.
Мошенники продолжали звонить и убеждать сельчанина вносить деньги. Но когда сумма займов дошла до почти 6 млн рублей, а вывести деньги так и не получалось, мужчина понял, что попал на удочку мошенников.
В настоящее время возбуждено уголовное дело, а также ведется розыск аферистов.