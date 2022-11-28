Евросоюз не исключает возможность переподключить «Россельхозбанк» к SWIFT

Еврокомиссия приняла во внимание роль «Россельхозбанка» в сделках, которые проводятся в продовольственном и сельскохозяйственном секторах, передает Общественная служба новостей со ссылкой на Петера Стано.
Представитель Еврокомиссии также отметил, что на сегодняшний день транзакции возможны, однако они стали дороже и медленнее. Чтобы поправка вступила в силу, необходимо единогласное решение всех стран-участниц.
Стано также напомнил, что Евросоюз допускает возможность отступать от санкций, если речь идет о сделках с российскими банками в сфере продовольствия и удобрений.