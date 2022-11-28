Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Эстония потратила на помощь Украине 1% национального ВВП

Сегодня, 07:21
Из заявления руководителя эстонского Минобороны Ханно Певкура следует, что на оказание поддержки Киеву потрачен один процент национального ВВП. Министр проинформировал об этом по результатам своего официального визита в Берлин.

Уже к 2023 году правительство Эстонии планирует направить на помощь Украине около трех процентов ВВП, сообщает Общественная служба новостей. К 2024 году эта сумма будет повышена до 3,2 процента, заявил Певкур.  

Глава оборонного ведомства Эстонии выразил мнение о том, что ВСУ остро нуждаются сейчас в зенитных комплексах и боеприпасах, а также в тяжелых видах артиллерии. Объемы поддержки Украины необходимо стремительно наращивать, полагает эстонский министр.

Певкур проинформировал также о том, что армия России после военной спецоперации в Украине в значительной степени усилится, поскольку она получит колоссальный опыт.

«Мы должны быть честными: ВМФ России и ВВС России более или менее так же велики, как и до начала конфликта», – подчеркнул Певкур.

Напомним, Эстония входит в состав НАТО.

#Светлана Павлова
Подпишитесь
Трудовая мобилизация в Омске, девочка в яме с кипятком, смертельное ДТП с подростком
Вчера, 12:41
Названо количество омичей, попавших под сокращение за последние три месяца
Сегодня, 04:01
Дым столбом. В Омске рано утром произошел пожар в крупном торговом центре
Сегодня, 03:49
Села в такси и пропала. В Омске ищут женщину, которой нужна медицинская помощь
Сегодня, 03:05
Рано утром в омском аэропорту произошли задержки и отмены рейсов
Сегодня, 02:33
«Плоды» реформ. ОмГУ массово покидают сотрудники
Вчера, 13:54