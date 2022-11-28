Эстония потратила на помощь Украине 1% национального ВВП

Уже к 2023 году правительство Эстонии планирует направить на помощь Украине около трех процентов ВВП, сообщает Общественная служба новостей. К 2024 году эта сумма будет повышена до 3,2 процента, заявил Певкур.
Глава оборонного ведомства Эстонии выразил мнение о том, что ВСУ остро нуждаются сейчас в зенитных комплексах и боеприпасах, а также в тяжелых видах артиллерии. Объемы поддержки Украины необходимо стремительно наращивать, полагает эстонский министр.
Певкур проинформировал также о том, что армия России после военной спецоперации в Украине в значительной степени усилится, поскольку она получит колоссальный опыт.
«Мы должны быть честными: ВМФ России и ВВС России более или менее так же велики, как и до начала конфликта», – подчеркнул Певкур.
Напомним, Эстония входит в состав НАТО.