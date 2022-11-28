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Диетолог поделилась рецептами полезных перекусов

Сегодня, 12:21
Фото: piqsels.com
Нутрициолог Ната Гончар рассказала, как приготовить бутерброды, которые будут приносить организму не вред, а пользу.

Она пояснила, что такие перекусы, как бутерброды, обычно считаются нездоровой едой, однако, правильно приготовленные, они могут принести организму пользу. Об этом пишет Pravda.Ru со ссылкой на «СЭ».

По словам специалиста, «правильные» бутерброды можно делать на основе полезного хлеба. При этом следует избегать добавления майонеза, а вместо колбасы желательно положить кусочек индейки или рыбы. Кроме того, как отметила диетолог, к сэндвичу хорошо будет добавить очищенные ядра конопли, семечки тыквы, кедровый орех и кунжут. 

Такие бутерброды станут прекрасным дополнением к салату из свежих овощей с авокадо, заправленному лимонным соком, а также в полной мере заменят магазинные бургеры, резюмировала Ната Гончар.

#Общество
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