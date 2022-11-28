Диетолог поделилась рецептами полезных перекусов

По словам специалиста, «правильные» бутерброды можно делать на основе полезного хлеба. При этом следует избегать добавления майонеза, а вместо колбасы желательно положить кусочек индейки или рыбы. Кроме того, как отметила диетолог, к сэндвичу хорошо будет добавить очищенные ядра конопли, семечки тыквы, кедровый орех и кунжут.