Дерипаска: Из-за политики Банка России отечественная экономика «скукожится»

По его словам, действия Банка России могут полечь за собой отсутствие спроса. Это значит, что отечественное производство «скукожится», и никакого импортозамещения или восстановления не будет, передает Общественная служба новостей со ссылкой на телеграм-канал предпринимателя.
Дерипаска отметил, что представителям Центробанка нужно «спуститься с небес на землю» и прекратить свою борьбу с бумажной инфляцией, перейдя к решению реальных проблем.
Предприниматель подчеркнул и необходимость снизить уровень бедности и восстановить экономический рост. Это позволит России избежать продолжительной рецессии.