Без записи. Экс-главе омского фонда капремонта запретили попадать в СМИ

25 ноября в Куйбышевском районном суде рассмотрели дальнейшую меру пресечения для экс-директора регионального фонда капремонта. В итоге домашний арест продлили до 29 декабря, как сообщили «NGS55».
Марине Степановой запрещено покидать дом, встречаться и общаться со свидетелями, потерпевшими, экспертами и другими людьми, участвующими в судебном процессе. Ей нельзя пользоваться средствами связи, а также интернетом. Нельзя отправлять и получать почтовые отправления и корреспонденцию.
На заседании Марина Степанова спросила у судьи Юлии Солодарь, можно ли ей все-таки общаться со СМИ по уголовному делу об обрушении стены пятиэтажки. Судья разъяснила, что общаться можно, но, если сведения окажутся в публикации, это будет расцениваться как нарушение запрета.
В случае нарушения условий домашнего ареста Степанову могут заключить под стражу.
Напомним, Марине Степановой предъявили обвинения за обрушение пятиэтажки на ул. 20 Партсъезда, также за два коммерческих подкупа в период работы в фонде и в получении взятки в должности замминистра энергетики области. Ранее Марина Степанова и ее адвокаты планировали организовать пресс-конференцию, посвященную обвинению в обрушении дома. Однако позже встречу отменили.