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Без записи. Экс-главе омского фонда капремонта запретили попадать в СМИ

Сегодня, 08:22
Фото: 1MI

Экс-главе омского фонда капремонта запретили общаться «под запись» с журналистами

Марине Степановой продлили домашний арест, общаться с журналистами разрешили, но без публикаций. Ранее экс-глава омского фонда капремонта планировала пресс-конференцию.

25 ноября в Куйбышевском районном суде рассмотрели дальнейшую меру пресечения для экс-директора регионального фонда капремонта. В итоге домашний арест продлили до 29 декабря, как сообщили «NGS55».

Марине Степановой запрещено покидать дом, встречаться и общаться со свидетелями, потерпевшими, экспертами и другими людьми, участвующими в судебном процессе. Ей нельзя пользоваться средствами связи, а также интернетом. Нельзя отправлять и получать почтовые отправления и корреспонденцию.

На заседании Марина Степанова спросила у судьи Юлии Солодарь, можно ли ей все-таки общаться со СМИ по уголовному делу об обрушении стены пятиэтажки. Судья разъяснила, что общаться можно, но, если сведения окажутся в публикации, это будет расцениваться как нарушение запрета.

В случае нарушения условий домашнего ареста Степанову могут заключить под стражу.

Напомним, Марине Степановой предъявили обвинения за обрушение пятиэтажки на ул. 20 Партсъезда, также за два коммерческих подкупа в период работы в фонде и в получении взятки в должности замминистра энергетики области. Ранее Марина Степанова и ее адвокаты планировали организовать пресс-конференцию, посвященную обвинению в обрушении дома. Однако позже встречу отменили.

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#Дарья Зыкова#Омск#Суд#Новости#Марина Степанова#Домашний арест#Обрушение#Пятиэтажка#Взятка
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