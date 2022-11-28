Без записи. Экс-главе омского фонда капремонта запретили попадать в СМИ

На заседании Марина Степанова спросила у судьи Юлии Солодарь, можно ли ей все-таки общаться со СМИ по уголовному делу об обрушении стены пятиэтажки. Судья разъяснила, что общаться можно, но, если сведения окажутся в публикации, это будет расцениваться как нарушение запрета.