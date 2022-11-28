Александр Беспалов рассказал о переориентации потребителей РФ на недорогой коньяк

Владелец ГК «Традиции успеха» Александр Беспалов поделился своим мнением о тенденциях и предпочтениях российских потребителей и рассказал о перспективах развития отрасли, пишет «Коммерсантъ».
По данным Росалкогольрегулирования, в период с января по октябрь текущего года производство коньяков выросло на 14,66% и достило 7,18 млн дал. Для сравнения: выпуск водки увеличился на 7,7%, то есть до 67,01 млн дал.
«В России возник тренд на переориентацию потребителей на продукцию низкого ценового сегмента, включая недорогие коньяки (до 550 рублей)», — отмечает владелец ГК «Традиции успеха» (водка «Хорта», коньяк «Золото династии») Александр Беспалов. Данная тенденция, по мнению эксперта, возникла параллельно с процессами импортозамещения на российском рынке алкоголя.
Александр Беспалов считает, что увеличение спроса в этой категории способствует появлению новых местных брендов. Собственная группа компаний эксперта - «Традиции успеха» - планирует выпускать коньяки традиционных выдержек и коньячные коктейли.
В Крымской водочной компании (КВК) также полагают, что желание заместить выпадающий с отечественного рынка импорт крепких алкогольных напитков провоцирует рост спроса на отечественный коньяк. И уже 40% продаж в России приходится на недорогие марки коньков, отмечает гендиректор КВК Виктор Золотницкий.
Издание «Коммерсантъ» пишет, что ограниченная доля брендов массового сегмента и ужесточение конкуренции пока мешают росту бизнеса в этом направлении. Но в топ-20 производителей напитка уже входят производители, которые раньше были незаметными на рынке. Речь, к примеру, об ООО ВКЗ «Шереметьевский», учредитель которого мог быть партнером основателя SPI Group Юрия Шефлера.