Александр Беспалов рассказал о переориентации потребителей РФ на недорогой коньяк

Издание «Коммерсантъ» пишет, что ограниченная доля брендов массового сегмента и ужесточение конкуренции пока мешают росту бизнеса в этом направлении. Но в топ-20 производителей напитка уже входят производители, которые раньше были незаметными на рынке. Речь, к примеру, об ООО ВКЗ «Шереметьевский», учредитель которого мог быть партнером основателя SPI Group Юрия Шефлера.