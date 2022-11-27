За гранью спокойствия. В Омске возросли риски происшествий

В Омской области сохраняется аномально-холодная погода. Сотрудники регионального МЧС ссылаются на данные местных синоптиков. В понедельник и вторник температура воздуха ожидается ниже климатической нормы на 10 и более градусов.
Спасатели предупреждают, в сильные морозы не стоит долго находиться на улице, ехать в дальние и долгие поездки. При прогреве машин нельзя использовать самодельные устройства. Следует также соблюдать осторожность при пользовании обогревательными приборами.
Холода увеличивают риски пожаров, транспортных происшествий, обморожения у омичей. Важно соблюдать правила безопасности. При возникновении чрезвычайных ситуаций, сразу звоните по телефону 101.
Напомним, ранее мы рассказывали о погоде на следующую неделю. Омичей ждут ночные морозы, гололед и изморозь.