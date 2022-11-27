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За гранью спокойствия. В Омске возросли риски происшествий

Сегодня, 07:27
Фото: 1MI
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Омское МЧС предупреждает о высоком риске пожаров в холода

Жителям региона советуют строго соблюдать меры безопасности.

В Омской области сохраняется аномально-холодная погода. Сотрудники регионального МЧС ссылаются на данные местных синоптиков. В понедельник и вторник температура воздуха ожидается ниже климатической нормы на 10 и более градусов.

Спасатели предупреждают, в сильные морозы не стоит долго находиться на улице, ехать в дальние и долгие поездки. При прогреве машин нельзя использовать самодельные устройства. Следует также соблюдать осторожность при пользовании обогревательными приборами.

Холода увеличивают риски пожаров, транспортных происшествий, обморожения у омичей. Важно соблюдать правила безопасности. При возникновении чрезвычайных ситуаций, сразу звоните по телефону 101.

Напомним, ранее мы рассказывали о погоде на следующую неделю. Омичей ждут ночные морозы, гололед и изморозь.

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#Общество#Город#Происшествия#Новости#Омск#Омская область#ГУ МЧС по Омской области#Похолодание#Прогноз погоды#Ухудшение погоды#ЧП
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