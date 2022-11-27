Трудовая мобилизация, жуткие морозы и День матери. Новости воскресного Омска

Синоптики не обрадовали прогнозами на грядущую неделю. Нас ждут морозы до -35 градусов. Холода увеличивают риски происшествий. Об этом сегодня напомнили омичам в МЧС, дали советы по безопасности. Велик риск и коммунальных аварий, этого не забывают в мэрии. Публикуем список номеров телефонов на случай ЧП. Впрочем, некоторых жителей региона проблемы с ресурсами уже коснулись — рассказываем историю из Окунево. Масла в огонь (или, скорее, в лед?) добавил слабый ветер и влажность. Они повлекли режим «черного неба», когда омичи чаще всего жалуются на выбросы.