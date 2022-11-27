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Трудовая мобилизация, жуткие морозы и День матери. Новости воскресного Омска

Сегодня, 14:00
Фото: 1MI
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Новости, которые нельзя пропустить.

Будет ли трудовая мобилизация

В нескольких регионах уже началась так называемая «трудовая мобилизация». Грозит ли она омичам? Мы разбирались подробно:

Трудовая повинность XXI века. Коснется ли трудовая мобилизация омичей
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Морозы в Омске

Синоптики не обрадовали прогнозами на грядущую неделю. Нас ждут морозы до -35 градусов. Холода увеличивают риски происшествий. Об этом сегодня напомнили омичам в МЧС, дали советы по безопасности. Велик риск и коммунальных аварий, этого не забывают в мэрии. Публикуем список номеров телефонов на случай ЧП. Впрочем, некоторых жителей региона проблемы с ресурсами уже коснулись — рассказываем историю из Окунево. Масла в огонь (или, скорее, в лед?) добавил слабый ветер и влажность. Они повлекли режим «черного неба», когда омичи чаще всего жалуются на выбросы.

День матери в Омске

Последнее воскресенье ноября в России — это День матери. Праздничная подборка новостей:

  • поздравление Александра Буркова и Владмира Варнавского;
  • тематическая статистика: сколько малышей родилось? а двойняшек? а тройняшек? район-лидер по рождаемости; средний возраст омских мам;
  • награждена глава совета солдатских родителей Любовь Лобова;
  • история со счастливым концом, в которой предстоит разобраться суду, полиции и прокуратуре: в Таре многодетную мать хотели лишить родительских прав;
  • поздравление от колеса обозрения: парк «Вокруг света» подготовил омичам необычный сюрприз.
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