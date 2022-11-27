«Пятое за месяц». Омичи из знаменитой деревни пожаловались на отключение воды

«Это уже пятое отключение за месяц. Жители своими силами собрали деньги на насос, а теперь сгорела электрика», — пояснил сельчанин. Также сообщается, что в местном отделении «Водоканала» нет штатного электрика. Поэтому люди сами оплачивают все работы.