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«Пятое за месяц». Омичи из знаменитой деревни пожаловались на отключение воды

Сегодня, 11:23
Фото: 1MI
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Жители омского Окунево поведали о частом отключении воды зимой

Жителям приходится восстанавливать ресурс своими силами.

Житель деревни Окунево пожаловался на отсутствие воды. Пост опубликовали в сообществе «Инцидент Омск».

«Это уже пятое отключение за месяц. Жители своими силами собрали деньги на насос, а теперь сгорела электрика», — пояснил сельчанин. Также сообщается, что в местном отделении «Водоканала» нет штатного электрика. Поэтому люди сами оплачивают все работы.

В посте говорится, что многие окрестные деревни имеют проблемы с водой: очистка, доставка, перебои. Переживают, что в грядущие морозы замерзнут скважины и омичи останутся без воды вообще.

Отметим, деревня Окунево находится в 250 километрах от Омска в Муромцевском районе. Место является центром этнических мероприятий и привлекает туристов в теплое время года.

Ранее синоптики уже говорили о морозной неделе, а спасатели предупреждали об увеличении рисков коммунальных аварий.

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#Общество#Происшествия#Новости#Омская область#Окунево#Муромцевский район#Отключение воды#Жалобы#Соцсети
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