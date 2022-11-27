«Пятое за месяц». Омичи из знаменитой деревни пожаловались на отключение воды

Житель деревни Окунево пожаловался на отсутствие воды. Пост опубликовали в сообществе «Инцидент Омск».
«Это уже пятое отключение за месяц. Жители своими силами собрали деньги на насос, а теперь сгорела электрика», — пояснил сельчанин. Также сообщается, что в местном отделении «Водоканала» нет штатного электрика. Поэтому люди сами оплачивают все работы.
В посте говорится, что многие окрестные деревни имеют проблемы с водой: очистка, доставка, перебои. Переживают, что в грядущие морозы замерзнут скважины и омичи останутся без воды вообще.
Отметим, деревня Окунево находится в 250 километрах от Омска в Муромцевском районе. Место является центром этнических мероприятий и привлекает туристов в теплое время года.
Ранее синоптики уже говорили о морозной неделе, а спасатели предупреждали об увеличении рисков коммунальных аварий.