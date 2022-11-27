«По моему хотенью». Названа основная причина увольнений среди омичей

Основная причина ухода с места — по собственному желанию. Такие заявления написали 78,9% уволившихся омичей.

По итогам третьего квартала 2022 года на вакантные места требовалось 18,4 тысяч человек. Прогноз на четвертый квартал: увольнение еще 196 человек в Омской области.

Также региональные статистики рассказали о ситуации с неполной занятостью в третьем квартале года. Показатели: 17,3 тысяч человек, то есть 4,4% от списочной численности работников заняты лишь частично.

В отпусках без содержания сейчас находятся почти 50 тысяч человек. Это на 5,5 тысяч больше, чем во втором квартале 2022 года.