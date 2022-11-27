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«По моему хотенью». Названа основная причина увольнений среди омичей

Сегодня, 04:16
Фото: 1MI
иллюстрация

В третьем квартале года омичей чаще увольняли, чем принимали на работу

Статистики представили актуальные данные.

В третьем квартале 2022 года уволившихся омичей было больше, чем принятых на работу. Омскстат подвел итоги трудовой кампании.

Доля новых сотрудников составляла 10,3% от общего числа работников, уволенных — 10,4%. Оба показателя превышают аналогичные за второй квартал этого года.

 

Основная причина ухода с места — по собственному желанию. Такие заявления написали 78,9% уволившихся омичей. 

По итогам третьего квартала 2022 года на вакантные места требовалось 18,4 тысяч человек. Прогноз на четвертый квартал: увольнение еще 196 человек в Омской области.

Также региональные статистики рассказали о ситуации с неполной занятостью в третьем квартале года. Показатели: 17,3 тысяч человек, то есть 4,4% от списочной численности работников заняты лишь частично. 

В отпусках без содержания сейчас находятся почти 50 тысяч человек. Это на 5,5 тысяч больше, чем во втором квартале 2022 года.

#Общество#Экономика#Новости#Омск#Омская область#Статистика#Работа#Омичи
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