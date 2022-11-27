Опасность миновала? В Таре у многодетной семьи хотели отобрать детей

Выяснилось, с 2021 года органы профилактики оказывали матери помощь, чтобы та вышла из социально-опасного положения. К весне 2022 ситуация улучшилась: на маткапитал семья купила дом, на детей оформили пособия, создали нормальные условия проживания. В марте этого года на свет появился третий ребенок.