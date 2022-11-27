Опасность миновала? В Таре у многодетной семьи хотели отобрать детей

На неделе у жительницы Тарского района отобрали детей. На информацию об этом из соцсетей ссылается уполномоченный по правам ребенка в Омской области Елизавета Степкина. Она поехала на место событий.
Выяснилось, с 2021 года органы профилактики оказывали матери помощь, чтобы та вышла из социально-опасного положения. К весне 2022 ситуация улучшилась: на маткапитал семья купила дом, на детей оформили пособия, создали нормальные условия проживания. В марте этого года на свет появился третий ребенок.
«Семья была снята с учета, но социальный патронаж семьи, в связи с трудной жизненной ситуацией был продолжен, » — пояснила детский омбудсмен.
2 ноября представители соцзащиты, опеки и полиции выявили факт угрозы жизни и здоровью детей. Было принято постановление отобрать ребят у родителей. После этого родители официально вступили в брак, в свидетельствах о рождении появился отец.
Как пояснила Степкина, сейчас угрозы благополучию малышей нет. Семья дома в полном составе. Омбудсмен настаивает на продолжении оказания помощи родителям: трудоустройство отца, консультации медиков младшему сыну и проч.
Законность и правомерность вынесения постановления об отлучении детей теперь рассмотрят правоохранители и суд. Уполномоченный направила запрос в облпрокуратуру для проведения проверки.