Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Обстановка настораживает. В Омской области снова выявлено бешенство

Сегодня, 04:39
Фото: 1MI
иллюстрация

В Омской области выявлен очередной случай бешенства

Новый очаг заболевания находится в километре от предыдущего выявленного.

Карантин введен в очередном личном подсобном хозяйстве Калачинского района. Причина — случай бешенства. Соответствующий указ подписал глава региона 24 ноября.

До 21 января 2023 года ограничения буду действовать на улице Горького в Калачинске и на потенциально опасной территории — в радиусе трех километров.

В период карантина запрещается лечить больных животных, посещать указанные участки посторонними лицами, ввозить и вывозить особей, снимать шкуры с трупов, проводить зооярмарки и выставки, отлавливать животных для зоопарков.

Контролировать соблюдение правил будет министр сельского хозяйства и продовольствия региона Николай Дрофа.

Напомним, это далеко не первый случай выявления бешенства в Омской области, и в Калачинске в частности. Ровно неделю назад мы сообщали об аналогичной ситуации на улице Тихонова, что в километре от нового очага бешенства. Ранее в разных районах региона тоже были зафиксированы эпизоды заражения.

До следующего года. В Омской области ввели карантин из-за смертельной болезни
Узнать подробнее
#Общество#Новости#Омская область#Калачинск#Александр Бурков#Николай Дрофа#Бешенство#Каратин
Подпишитесь
Омичи скоро начнут получать квитанции на воду с новыми цифрами
Вчера, 04:58
Омичи дышат гарью на морозе. Жалобы есть, а превышений нет
Вчера, 09:11
Усиление пограничного ковид-контроля – фейк. Омичей пускают домой из-за границы
Вчера, 04:57
Грядут отключения. Несколько округов Омска лишатся воды на целый день
Сегодня, 05:18
Что происходит? Омичи заметили колонну полиции и массовые проверки
Сегодня, 05:53