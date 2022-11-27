Обстановка настораживает. В Омской области снова выявлено бешенство

Напомним, это далеко не первый случай выявления бешенства в Омской области, и в Калачинске в частности. Ровно неделю назад мы сообщали об аналогичной ситуации на улице Тихонова, что в километре от нового очага бешенства. Ранее в разных районах региона тоже были зафиксированы эпизоды заражения.