Обстановка настораживает. В Омской области снова выявлено бешенство

Карантин введен в очередном личном подсобном хозяйстве Калачинского района. Причина — случай бешенства. Соответствующий указ подписал глава региона 24 ноября.
До 21 января 2023 года ограничения буду действовать на улице Горького в Калачинске и на потенциально опасной территории — в радиусе трех километров.
В период карантина запрещается лечить больных животных, посещать указанные участки посторонними лицами, ввозить и вывозить особей, снимать шкуры с трупов, проводить зооярмарки и выставки, отлавливать животных для зоопарков.
Контролировать соблюдение правил будет министр сельского хозяйства и продовольствия региона Николай Дрофа.
Напомним, это далеко не первый случай выявления бешенства в Омской области, и в Калачинске в частности. Ровно неделю назад мы сообщали об аналогичной ситуации на улице Тихонова, что в километре от нового очага бешенства. Ранее в разных районах региона тоже были зафиксированы эпизоды заражения.