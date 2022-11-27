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Новый президент. В омском гандбольном «Скифе» сменился глава

Сегодня, 12:24
Фото: ГК Скиф Омская область
иллюстрация

Иван Руденко стал новым президентом омского «Скифа»

Предыдущий руководитель останется в клубе.

На общем собрании «Омского областного гандбольного клуба» единогласно избрали нового президента. Им стал Иван Руденко.

42-летний спортсмен окончил СибГУФК в 2003 году, имеет звание кандидата педагогических наук. С 2016 года трудится проректором по спортивной работе родного вуза.

Бывший руководитель «Скифа» Евгений Дарвин останется в структуре клуба на должности начальника команды. Он занимал пост президента с 2018 года, отмечается в официальном обращении клуба.

Отметим, ранее стало известно о временной смене главного тренера в «Скифе». Роман Фитилев не сможет заниматься работой в ближайшее время. Причина — состояние здоровья. На период отсутствия командой займется старший тренер Сергей Коновалов.

#Спорт#Новости#Омск#Гандбол#Скиф#Тренер
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