Новый президент. В омском гандбольном «Скифе» сменился глава

На общем собрании «Омского областного гандбольного клуба» единогласно избрали нового президента. Им стал Иван Руденко.
42-летний спортсмен окончил СибГУФК в 2003 году, имеет звание кандидата педагогических наук. С 2016 года трудится проректором по спортивной работе родного вуза.
Бывший руководитель «Скифа» Евгений Дарвин останется в структуре клуба на должности начальника команды. Он занимал пост президента с 2018 года, отмечается в официальном обращении клуба.
Отметим, ранее стало известно о временной смене главного тренера в «Скифе». Роман Фитилев не сможет заниматься работой в ближайшее время. Причина — состояние здоровья. На период отсутствия командой займется старший тренер Сергей Коновалов.