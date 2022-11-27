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Куда звонить при ЧП. Омичей предупреждают о возможных коммунальных авариях

Сегодня, 09:19
Фото: 1MI
иллюстрация

В Омске из-за погоды выросла вероятность коммунальных аварий

Публикуем список номеров на случай происшествий.

Омичей предупреждают о возможных коммунальных или энергетических авариях из-за морозной погоды. Увеличиваются также риски повреждения или обрыва линий связи, электропередач, нарушения транспортного движения, ухудшения условий проведения аварийно-восстановительных работ.

Мэрия напоминает, в случае происшествия из-за погоды, омичам следует обратиться в МЧС: 01, (3812) 25-83-26, (3812) 44-91-00, при звонке с мобильного «101». Можно обратиться в Единую дежурно-диспетчерскую службу города по телефону: 78-78-78.

Отметим, ранее к омичам обратились спасатели, предупредили о возросшей вероятности пожаров из-за морозов. Мы уже публиковали прогноз погоды на ближайшие дни.

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