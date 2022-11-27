Мэрия напоминает, в случае происшествия из-за погоды, омичам следует обратиться в МЧС: 01, (3812) 25-83-26, (3812) 44-91-00, при звонке с мобильного «101». Можно обратиться в Единую дежурно-диспетчерскую службу города по телефону: 78-78-78.