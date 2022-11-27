Омичей предупреждают о возможных коммунальных или энергетических авариях из-за морозной погоды. Увеличиваются также риски повреждения или обрыва линий связи, электропередач, нарушения транспортного движения, ухудшения условий проведения аварийно-восстановительных работ.
Мэрия напоминает, в случае происшествия из-за погоды, омичам следует обратиться в МЧС: 01, (3812) 25-83-26, (3812) 44-91-00, при звонке с мобильного «101». Можно обратиться в Единую дежурно-диспетчерскую службу города по телефону: 78-78-78.
Отметим, ранее к омичам обратились спасатели, предупредили о возросшей вероятности пожаров из-за морозов. Мы уже публиковали прогноз погоды на ближайшие дни.