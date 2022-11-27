Иллюминация и салют. Как омичей поздравили с Днем матери

Омский парк на Зеленом острове необычно поздравил омичей с Днем матери. Там расположено самое высокое за Уралом колесо обозрения. Ежедневно оно переливается иллюминацией.
Вечером 27 ноября на колесе сначала включили бегущую строку: «С Днем матери!». Затем — проекцию в виде салюта.
Видеозаписью яркого поздравления поделилась администрация парка «Вокруг света».
Напомним, ранее мы публиковали занимательную статистику ко Дню матери: средний возраст мам в Омской области; район — лидер по рождаемости; сколько родилось двойняшек и тройняшек и проч.