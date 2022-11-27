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Иллюминация и салют. Как омичей поздравили с Днем матери

Сегодня, 13:05
Фото: 1MI
иллюстрация

На омском колесе обозрения пустили бегущую строку ко Дню матери

Поздравление длилось около 30 секунд. О повторах не сообщается.

Омский парк на Зеленом острове необычно поздравил омичей с Днем матери. Там расположено самое высокое за Уралом колесо обозрения. Ежедневно оно переливается иллюминацией.

Вечером 27 ноября на колесе сначала включили бегущую строку: «С Днем матери!». Затем — проекцию в виде салюта.

Видеозаписью яркого поздравления поделилась администрация парка «Вокруг света».

Фото: скриншот поста от парка в телеграме

Напомним, ранее мы публиковали занимательную статистику ко Дню матери: средний возраст мам в Омской области; район — лидер по рождаемости; сколько родилось двойняшек и тройняшек и проч.

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#Общество#Город#Новости#Омск#Колесо обозрения#Парк#Поздравление#День матери
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