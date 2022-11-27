Чудо чудное. Омичи обнаружили «миллиарды» странных существ на дне озера

Омские рыбаки опубликовали видеозапись с озера Салтаим, оно находится в Крутинском районе. Камеру для подводной съемки спустили ко дну, увидели в воде необычные объекты.
«На экране миллиарды чего-то непонятно чего», — поделились омичи в группе «Рыбалка в Омске». Голос за кадром поясняет, что странные существа — это не мормыш (мелкие рачки, гаммарусы).
В комментариях большинство пользователей пришли к выводу, что это дафнии (неокеанические ракообразные из рода планктонных). «Дафнии какие-то. Рядом с камерой кажутся большими, а на самом деле они маленькие. По движению похоже на них. Еще называют водяные блохи», — предположил один из любителей рыбалки. Комментаторы также пытались пошутить, выразив идею, что это «души выловленных рыб».