Что происходит? Омичи заметили колонну полиции и массовые проверки

В редакцию Города55 прислали видеозапись. Подписчик оказался на улице Красный путь, недалеко от остановки «Городок Водников», 26 ноября в девятом часу вечера. Наблюдал странную картину: целый ряд полицейских машин в крайнем правом ряду дороги в сторону центра города, часть полосы ограждена.
«ДПС пропускали автобусы, а некоторые легковушки отправляли через огражденную полосу — к другим сотрудникам, короче. Закономерности я не заметил. Думал, может, ищут кого или что-то случилось», — поделился очевидец.
Выяснилось, как раз в указанные время и место Госавтоинспекция проводила рейд «Трезвость». Это сплошные проверки, чтобы выявить водителей под градусом.
В ГИБДД напомнили, за «пьяную» езду или отказ от медосвидетельствования грозит административная ответственность: лишение прав до двух лет и штраф — 30 тысяч рублей. Повторное нарушение приведет уже к уголовному делу.