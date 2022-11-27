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Что происходит? Омичи заметили колонну полиции и массовые проверки

Сегодня, 05:53
Фото: 1MI
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Омичи поведали о массовых проверках водителей в центре города

Город55 выяснил, в чем причина необычной активности.

В редакцию Города55 прислали видеозапись. Подписчик оказался на улице Красный путь, недалеко от остановки «Городок Водников», 26 ноября в девятом часу вечера. Наблюдал странную картину: целый ряд полицейских машин в крайнем правом ряду дороги в сторону центра города, часть полосы ограждена.

«ДПС пропускали автобусы, а некоторые легковушки отправляли через огражденную полосу — к другим сотрудникам, короче. Закономерности я не заметил. Думал, может, ищут кого или что-то случилось», — поделился очевидец.

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Видео: предоставлено Городу55

Выяснилось, как раз в указанные время и место Госавтоинспекция проводила рейд «Трезвость». Это сплошные проверки, чтобы выявить водителей под градусом.

В ГИБДД напомнили, за «пьяную» езду или отказ от медосвидетельствования грозит административная ответственность: лишение прав до двух лет и штраф — 30 тысяч рублей. Повторное нарушение приведет уже к уголовному делу.

#Общество#Город#Новости#Омск#Транспорт#ГИБДД#Видео
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