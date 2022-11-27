Бурков наградил главу совета солдатских родителей

«Каждый боец для вас, каждая семья — это уже родные люди, вы ими живете. И теми пацанами, которые мобилизованы и уходят на фронт и теми, кто возвращается. Спасибо за труд и ваше любящее материнское сердце», — поблагодарил Александр Бурков.