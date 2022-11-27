Бурков наградил главу совета солдатских родителей

Глава региона вручил Почетную грамоту Правительства Омской области председателю комитета областной общественной организации «Совет солдатских родителей» Любови Лобовой. Награждение прошло накануне Дня матери.
На церемонии отметили многолетний труд Любови Яковлевны, ее участие в общественных благотворительных и патриотических проектах.
«Каждый боец для вас, каждая семья — это уже родные люди, вы ими живете. И теми пацанами, которые мобилизованы и уходят на фронт и теми, кто возвращается. Спасибо за труд и ваше любящее материнское сердце», — поблагодарил Александр Бурков.
Отметим, Любовь Лобова руководит советом солдатских родителей более 20 лет. Орган сотрудничает с военным комиссариатом, пояснили в пресс-службе облправительства.