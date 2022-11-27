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Бурков и Варнавский поздравили омичек с Днем матери

Сегодня, 03:16
Фото: 1MI
иллюстрация
Обращение к жителям Омской области.

Праздник в России отмечается в последнее воскресенье ноября. Глава региона и председатель регионального Заксобрания обратились к жителям Омской области:

«Сегодня принимают поздравления те, благодаря кому на земле продолжается жизнь. Матери незримой, но крепкой нитью связаны со своими детьми. Рядом мама или далеко, мы всегда чувствуем её любовь и поддержку. Пока она заботится, дает советы, волнуется, каждый человек, сколько бы ни было ему лет, остается любимым ребенком».

Александр Бурков и Владимир Варнавский пожелали омичам беречь своих мам, а также счастья, любви и спокойствия.

#Общество#Новости#Омск#Омская область#Александр Бурков#Владимир Варнавский#День матери
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