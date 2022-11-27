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Берем противогаз! В Омской области ввели особый режим

Сегодня, 10:24
Фото: 1MI
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В Омске ввели режим НМУ до утра понедельника

К этому привел слабый ветер.

Метеорологи предупреждают о введении в Омской области режима НМУ первой степени опасности. Это период, когда вредные вещества в воздухе рассеиваются плохо из-за спокойного ветра. Омичи в это время обычно жалуются на выбросы.

Неблагоприятные метеоусловия ожидаются на территории региона с 16:00 27 ноября до 11:00 28 ноября. Ранее особый режим объявляли до 11:00 27 ноября.

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Фото: Город55

Напомним, Город55 рассказывал о жалобах омичей на неприятный запах даже сквозь закрытые зимой окна. Мы обнаружили завышенные показатели в анализах экологического мониторинга, однако официальной информации о превышениях не было.

Омичи дышат гарью на морозе. Жалобы есть, а превышений нет
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#Общество#Город#Новости#Омск#Омская область#Выбросы#Экология#Режим нму
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