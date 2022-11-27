Берем противогаз! В Омской области ввели особый режим

Метеорологи предупреждают о введении в Омской области режима НМУ первой степени опасности. Это период, когда вредные вещества в воздухе рассеиваются плохо из-за спокойного ветра. Омичи в это время обычно жалуются на выбросы.
Неблагоприятные метеоусловия ожидаются на территории региона с 16:00 27 ноября до 11:00 28 ноября. Ранее особый режим объявляли до 11:00 27 ноября.
Напомним, Город55 рассказывал о жалобах омичей на неприятный запах даже сквозь закрытые зимой окна. Мы обнаружили завышенные показатели в анализах экологического мониторинга, однако официальной информации о превышениях не было.