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Вафля стала Варей. Омская бродяжка доехала в Германию и остановилась передохнуть

Сегодня, 11:29
Фото: скриншот из сообщества Теремок

Лохматая бродяжка Вафля из Омска совсем скоро доберется в португальский дом

Счастливая история спасения. Бывшие омичи забрали бродячую собаку к себе в Португалию. Теперь ее зовут Варя, и она обрела семью.

В начале ноября мы сообщали о том, что чудом спасенную от клещей собаку решила забрать омичка, сейчас живущая в Португалии. Настрадавшейся собаке Вафле предстоял длинный путь. Как сообщили в паблике «Теремок», путешественницу передали в руки ее людей. Семья назвала ее Варей, и сейчас они в Германии, устроили привал после сложного пути. На одной из границ они пробыли почти сутки.

Сейчас Варя набирается сил. После трехдневного отдыха семейство отправится к месту назначения — в Португалию.

Новые хозяева опубликовали в паблике несколько видеоматериалов, где счастливая Варя гуляет по осеннему городу, угощается лакомствами и примеряет обновки. Собака выглядит окрепшей и любопытной.

Фото: скриншот видео из паблика Теремок
Омская бездомная собака отправится жить в Португалию
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#Дарья Зыкова#Омск#Общество
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