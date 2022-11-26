Вафля стала Варей. Омская бродяжка доехала в Германию и остановилась передохнуть

В начале ноября мы сообщали о том, что чудом спасенную от клещей собаку решила забрать омичка, сейчас живущая в Португалии. Настрадавшейся собаке Вафле предстоял длинный путь. Как сообщили в паблике «Теремок», путешественницу передали в руки ее людей. Семья назвала ее Варей, и сейчас они в Германии, устроили привал после сложного пути. На одной из границ они пробыли почти сутки.