В Омске 2 дня назад пропал 16-летний парень

К поискам 16-летнего парня подключились волонтеры. 24 ноября он вышел из дома. Уже два дня о его местонахождении ничего не известно.
Приметы мальчика: рост 185 см, нормального телосложения, волосы светло-русые, глаза голубые. Одет был в темно-синюю куртку, темно-синие джинсы, черную шапку, на ногах обуты черные кроссовки. При себе у подростка была черная сумка через плечо.
Всех, кто знает хоть что-то о возможном местонахождении пропавшего парня, либо видел его, просьба сообщить по телефонам, указанным в ориентировке.
Ориентировку можно найти в группе поискового отряда «Лиза Алерт».