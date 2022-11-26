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В Омске 2 дня назад пропал 16-летний парень

Сегодня, 13:08
Фото: 1MI
иллюстрация
Вышел из дома и не вернулся. В Омске два дня ищут 16-летнего подростка.

К поискам 16-летнего парня подключились волонтеры. 24 ноября он вышел из дома. Уже два дня о его местонахождении ничего не известно.

Приметы мальчика: рост 185 см, нормального телосложения, волосы светло-русые, глаза голубые. Одет был в темно-синюю куртку, темно-синие джинсы, черную шапку, на ногах обуты черные кроссовки. При себе у подростка была черная сумка через плечо.

Всех, кто знает хоть что-то о возможном местонахождении пропавшего парня, либо видел его, просьба сообщить по телефонам, указанным в ориентировке.

Ориентировку можно найти в группе поискового отряда «Лиза Алерт».

#Дарья Зыкова#Омск#Происшествия#Новости#Дети#Пропал ребенок#Поиски
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