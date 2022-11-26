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В одном из городских поселений Омской области мэром стал бывший казак

Сегодня, 04:25
Фото: Город55
иллюстрация
В Горьковском городском поселении в Омской области на внеочередной сессии Совета избрали мэром бывшего казака. Нового мэра напутствовал глава района.

Как сообщила пресс-служба администрации Горьковского района, 25 ноября в Горьковском городском поселении сменился мэр. Было две кандидатуры — Евгения Морозова и Вячеслав Тюгаев.

Выборы проходили на внеочередной сессии Совета Горьковского городского поселения. Перед началом выборной процедуры Вячеслава Тюгаева поддержал секретарь местного отделения «Единой России», он говорил от лица всей партийной ячейки.

Глава района Михаил Болтрик напутствовал нового мэра обратить внимание на внешний вид поселения, продолжить работу по организации уличного освещения, водоотведения и благоустройства.

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#Дарья Зыкова#Политика#Новости#Омская область#Отставки и назначения#Выборы#Мэр#Кандидаты#Горьковский район
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