В одном из городских поселений Омской области мэром стал бывший казак

Как сообщила пресс-служба администрации Горьковского района, 25 ноября в Горьковском городском поселении сменился мэр. Было две кандидатуры — Евгения Морозова и Вячеслав Тюгаев.
Выборы проходили на внеочередной сессии Совета Горьковского городского поселения. Перед началом выборной процедуры Вячеслава Тюгаева поддержал секретарь местного отделения «Единой России», он говорил от лица всей партийной ячейки.
Глава района Михаил Болтрик напутствовал нового мэра обратить внимание на внешний вид поселения, продолжить работу по организации уличного освещения, водоотведения и благоустройства.