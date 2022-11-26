У омички выпал телефон на «Кладбище». Пришлось обращаться в полицию

Женщина рассказала, что около 20:00 на остановке «Кладбище» познакомилась с мужчиной. Пока они беседовали, у нее из кармана куртки выпал телефон, а мужчина незаметно его подобрал. Когда омичка обнаружила, что телефона нет, то сказала об этом собеседнику. Тот поругался с ней и ушел. Телефон стоил 14 тыс. рублей.