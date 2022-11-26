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У омички выпал телефон на «Кладбище». Пришлось обращаться в полицию

Сегодня, 05:49
Фото: 1MI
иллюстрация

В Омске женщина вернула выпавший из кармана телефон через полицию

Омич подобрал выпавший из кармана женщины телефон и отказался возвращать. Женщине пришлось обращаться в полицию. Теперь омичу грозит срок.

Пресс-служба УМВД Омской области сообщила, что в отдел полиции № 3 обратилась 41-летняя жительница Кировского округа с заявлением о краже мобильного телефона.

Женщина рассказала, что около 20:00 на остановке «Кладбище» познакомилась с мужчиной. Пока они беседовали, у нее из кармана куртки выпал телефон, а мужчина незаметно его подобрал. Когда омичка обнаружила, что телефона нет, то сказала об этом собеседнику. Тот поругался с ней и ушел. Телефон стоил 14 тыс. рублей.

Оперативники проверили ранее судимых горожан за аналогичные преступления и по приметам от заявительницы установили подозреваемого. 30-летнего омича задержали у него дома на ул. Севастопольской. Телефон был при нем.

Свой поступок омич объяснил алкогольным опьянением. Кроме похожих деяний в его биографии имеется судимость за повторное управление автомобилем в нетрезвом состоянии. В полиции возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража». «Подобравшему» чужой телефон грозит срок в тюрьме до 2 лет.

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#Дарья Зыкова#Полиция#Новости#Омск#Уголовное дело#Кража#Телефон#ГУ МВД
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