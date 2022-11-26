Омичи дышат гарью на морозе. Жалобы есть, а превышений нет

По информации от Обь-Иртышского УГМС, 24 ноября превышений предельных концентраций не наблюдалось. На 26 число ожидался пониженный уровень загрязнения воздуха. Но, несмотря на введенный режим «черного неба» до 11:00 24 числа, омичи еще с 23 ноября активно жаловались в соцсетях на запах гари и «химии».