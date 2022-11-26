Омичи дышат гарью на морозе. Жалобы есть, а превышений нет

По информации от Обь-Иртышского УГМС, 24 ноября превышений предельных концентраций не наблюдалось. На 26 число ожидался пониженный уровень загрязнения воздуха. Но, несмотря на введенный режим «черного неба» до 11:00 24 числа, омичи еще с 23 ноября активно жаловались в соцсетях на запах гари и «химии».
«Нефтяники, фенол»; «Ул.Омская, дышать нечем»; «Да, на „десятилетии“ запах дикой жженой химии. Вздохнуть на улице невозможно, удушье. Дикий угарный газ вместо воздуха»; «Маркса 83а вонь химии сквозь мороз»; «Ермак, газ», — пожаловались омичи.
Отметим, что, несмотря на отсутствие превышений, показатели заставляют задуматься. Так, 24 ноября над городом витали:
Напомним, что Омск в этом году попал в пятерку худших городов по атмосферным опасным выбросам.