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Омичи дышат гарью на морозе. Жалобы есть, а превышений нет

Сегодня, 09:11
Фото: Город55
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Омичи пожаловались в соцсетях на невыносимый запах гари

Чем дышали омичи последние три дня? Уровень загрязнения атмосферного воздуха в Омске низкий, хотя и не все показатели на нуле после режима «черного неба».

По информации от Обь-Иртышского УГМС, 24 ноября превышений предельных концентраций не наблюдалось. На 26 число ожидался пониженный уровень загрязнения воздуха. Но, несмотря на введенный режим «черного неба» до 11:00 24 числа, омичи еще с 23 ноября активно жаловались в соцсетях на запах гари и «химии».

«Нефтяники, фенол»; «Ул.Омская, дышать нечем»; «Да, на „десятилетии“ запах дикой жженой химии. Вздохнуть на улице невозможно, удушье. Дикий угарный газ вместо воздуха»; «Маркса 83а вонь химии сквозь мороз»; «Ермак, газ», — пожаловались омичи.

Отметим, что, несмотря на отсутствие превышений, показатели заставляют задуматься. Так, 24 ноября над городом витали:

  • Оксид углерода — 0,5 по стандартному индексу в Кировском районе, 0,4 в Октябрьском, Центральном и Советском округах;
  • Диоксид азота, который «славится» своим влиянием на респираторную и сердечно-сосудистую системы был в концентрации 0.4 В Ленинском и Октябрьском округах, по 0,3 в Кировском и Советском;
  • Сероводород по 0,4 зарегистрировали в Кировском и Октябрьском;
  • 0,5 Хлорида водорода обнаруживалось в Октябрьском;
  • Фенола было по 0,2 везде, кроме Кировского округа, жителям левобережья повезло.

Напомним, что Омск в этом году попал в пятерку худших городов по атмосферным опасным выбросам.

Фото: Обь-Иртышское УГМС
Фото: проект Дыши Омск
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#Омск#Город#Новости#Омская область#УГМС#Выбросы#Соцсети#Жалобы#Гарь#Дарья Зыкова
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