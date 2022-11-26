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Начало рабочей недели заморозит омичей. Погода на ближайшие дни суровая

Сегодня, 14:01
Фото: Город55
иллюстрация

В Омской области обжигающий мороз совсем не спешит сменяться потеплением

Погода последних дней осени строго экзаменует омичей перед приходом календарной зимы.

Ноябрьские аномальные морозы не оставят омичей. По данным Обь-Иртышского УГМС начало недели тепла не предвещает. Хотя сильного ветра тоже не предвидится, а значит, погода будет искристая, виды у спешащих на работу и учебу омичей будут самые изящные. Деревья продолжит украшать изморозь.

Самая суровая ночь ожидается с субботы на воскресенье, местами по Омской области будет -38 градусов. А в понедельник самые ранние пешеходы могут застать мороз в -25…-30 градусов, местами до -35. С понедельника на вторник обещают небольшое потепление. Ночью будет -23…-28, а в самых холодных округах — до -33.

В воскресенье днем будет от -19 до -24 градусов. В понедельник теплее на 1 градус, а во вторник от -15 до -20. Но кое-где может дойти и до -25, расслаблять шарфы к середине недели не стоит.

Ветер все три дня будет юго-восточный, осадков по большей части не ожидается. Гололед на дорогах ничто не прикроет, поэтому будьте осторожны.

Фото: Обь-Иртышское УГМС
#Дарья Зыкова#Омск#Погода#Новости#Омская область#Прогноз погоды#Мороз#Погода на ближайшие дни
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