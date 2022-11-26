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Кто не был готов к зиме? Вафля стала Варей, а омичи чуяли гарь. Омск в субботу

Сегодня, 14:40
Фото: Город55
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Итоги дня по версии Города55.

Новость № 1. Нашумевшая в соцсетях лохматая омичка-путешественница познакомилась с новой семьей. Приютившие собаку португальцы отдыхают в Германии вместе со счастливой питомицей. Бывшей бродяжке накупили угощений и нарядов. Но не все прошло гладко. Долго были на границе.

Вафля стала Варей. Омская бродяжка доехала в Германию и остановилась передохнуть
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Новость № 2. Что летало в воздухе? Превышений нет, но омичи активно оставляли в соцсетях жалобы на запахи гари и «химии». Омск посетил диоксид азота, оксид углерода и сероводород. 

Омичи дышат гарью на морозе. Жалобы есть, а превышений нет
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Новость № 3. Сибирский Ростехнадзор сообщил, какие районы Омской области не справились с подготовкой к осенне-зимнему сезону 2022-2023. Виной всему отсутствие диагностики систем отопления, также некоторые сотрудники в Сибири не показали достаточных знаний для допуска к оборудованию.

«Варваре на морозе нос оторвали». Омскую область проверили на готовность к зиме
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#Дарья Зыкова#Город#Общество#Новости#Омск#Омская область#Итоги#Собака#Гарь#Отопительный сезон
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