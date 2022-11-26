Кто не был готов к зиме? Вафля стала Варей, а омичи чуяли гарь. Омск в субботу

Новость № 1. Нашумевшая в соцсетях лохматая омичка-путешественница познакомилась с новой семьей. Приютившие собаку португальцы отдыхают в Германии вместе со счастливой питомицей. Бывшей бродяжке накупили угощений и нарядов. Но не все прошло гладко. Долго были на границе.