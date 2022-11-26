Кто не был готов к зиме? Вафля стала Варей, а омичи чуяли гарь. Омск в субботу

Новость № 1. Нашумевшая в соцсетях лохматая омичка-путешественница познакомилась с новой семьей. Приютившие собаку португальцы отдыхают в Германии вместе со счастливой питомицей. Бывшей бродяжке накупили угощений и нарядов. Но не все прошло гладко. Долго были на границе.
Новость № 2. Что летало в воздухе? Превышений нет, но омичи активно оставляли в соцсетях жалобы на запахи гари и «химии». Омск посетил диоксид азота, оксид углерода и сероводород.
Новость № 3. Сибирский Ростехнадзор сообщил, какие районы Омской области не справились с подготовкой к осенне-зимнему сезону 2022-2023. Виной всему отсутствие диагностики систем отопления, также некоторые сотрудники в Сибири не показали достаточных знаний для допуска к оборудованию.