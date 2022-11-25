За 10 месяцев в Омской области 20 браконьеров попали под уголовные дела

Горуду55 стали известны промежуточные итоги работы охотинспекторов регионального БУ «Управление по охране животного мира».
«За 10 месяцев текущего года специалисты Управления провели 8 591 рейд по выявлению нарушений природоохранного законодательства. В результате было зафиксировано 473 нарушения в области охоты и режимов заказников», — сообщили Городу55 в «Управлении по охране животного мира».
В итоге сразу 39 заявлений охотинспекторы перенаправили в региональные отделы полиции, где по 20 из них были возбуждены уголовные дела по статье «Незаконная охота». Еще в 6 случаях виновники понесли административное наказание.
Помимо этого охотинспекторы изъяли 40 единиц охотничьего огнестрельного оружия.
О том, как проходят рейды охотинспекторов «Управления по охране животного мира» Город55 подробно рассказывал и показывал здесь.