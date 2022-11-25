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За 10 месяцев в Омской области 20 браконьеров попали под уголовные дела

Сегодня, 09:02
Фото: Город55
Всего же с начала года охотинспекторы зафиксировали 473 нарушения.

Горуду55 стали известны промежуточные итоги работы охотинспекторов регионального БУ «Управление по охране животного мира».

«За 10 месяцев текущего года специалисты Управления провели 8 591 рейд по выявлению нарушений природоохранного законодательства. В результате было зафиксировано 473 нарушения в области охоты и режимов заказников», — сообщили Городу55 в «Управлении по охране животного мира».

В итоге сразу 39 заявлений охотинспекторы перенаправили в региональные отделы полиции, где по 20 из них были возбуждены уголовные дела по статье «Незаконная охота». Еще в 6 случаях виновники понесли административное наказание.

Помимо этого охотинспекторы изъяли 40 единиц охотничьего огнестрельного оружия.

О том, как проходят рейды охотинспекторов «Управления по охране животного мира» Город55 подробно рассказывал и показывал здесь.

#Василий Попов#Общество#Город#Происшествия#Новости#Эксклюзивы#Омск#Омская область#Россия#Охота#Браконьеры#Криминал
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