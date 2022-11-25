Выпил пиво и за руль. В Омской области задержали пьяного водителя

За рулем находился водитель 1979 года рождения. При общении с ним полицейские заподозрили, что мужчина находится в состоянии алкогольного опьянения. И результаты дальнейшего освидетельствования подтвердили это — показания алкотектора составили 0,6 мг/л, при допустимой норме 0,16 мг/л. Водитель рассказал, что якобы употреблял пиво семь часов назад.