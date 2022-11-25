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Выпил пиво и за руль. В Омской области задержали пьяного водителя

Сегодня, 11:10
Фото: 1MI
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На трассе Омской области задержали пьяного водителя фуры

Мужчине грозит штраф и лишение водительских прав.

По сообщению УГИБДД УМВД России по Омской области, вчера вечером, 24 ноября, на трассе Челябинск-Новосибирск сотрудники ГИБДД остановили большегрузный автомобиль DAF.

За рулем находился водитель 1979 года рождения. При общении с ним полицейские заподозрили, что мужчина находится в состоянии алкогольного опьянения. И результаты дальнейшего освидетельствования подтвердили это — показания алкотектора составили 0,6 мг/л, при допустимой норме 0,16 мг/л. Водитель рассказал, что якобы употреблял пиво семь часов назад.

В настоящее время возбуждено административное дело. Водителю грозит штраф в размере 30 тыс рублей и лишение водительских прав на срок от полутора до двух лет.

Фото: УМВД России по Омской области
#Юлия Бармина#Происшествия#Новости#Омская область#Омск#ГИБДД#Фура#Пьяный водитель#Пьяные водители
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