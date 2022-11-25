Выпил пиво и за руль. В Омской области задержали пьяного водителя

По сообщению УГИБДД УМВД России по Омской области, вчера вечером, 24 ноября, на трассе Челябинск-Новосибирск сотрудники ГИБДД остановили большегрузный автомобиль DAF.
За рулем находился водитель 1979 года рождения. При общении с ним полицейские заподозрили, что мужчина находится в состоянии алкогольного опьянения. И результаты дальнейшего освидетельствования подтвердили это — показания алкотектора составили 0,6 мг/л, при допустимой норме 0,16 мг/л. Водитель рассказал, что якобы употреблял пиво семь часов назад.
В настоящее время возбуждено административное дело. Водителю грозит штраф в размере 30 тыс рублей и лишение водительских прав на срок от полутора до двух лет.