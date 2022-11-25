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Врач рассказал, какие продукты вымывают кальций из организма

Сегодня, 16:23
Фото: piqsels.com
Травматолог-ортопед Руслан Нифтуллаев сообщил, что частое употребление маринованных огурцов, грибов и рассола может привести к вымыванию кальция из организма. Он рекомендовал людям с риском развития остеопороза не увлекаться этими продуктами.

По словам специалиста, вымыванию кальция из организма также способствуют сладкая газировка, соленая селедка, арбузы, а также соевое и овсяное молоко. Об этом пишет Pravda.Ru со ссылкой на издание «Доктор Питер».

Он добавил, что кофе тоже может стать причиной дефицита кальция, даже если употреблять его с молоком, а сахар лишь усиливает негативное влияние. Чтобы минимизировать риски, Нифтуллаев посоветовал выпивать одну-две чашки натурального кофе в день без каких-либо добавок. 

Что же касается продуктов, способных улучшить состояние костной системы, то к ним можно отнести те, что богаты витамином D и кальцием, а именно: капусту, кунжут и рыбные консервы, резюмировал ортопед.

#Общество
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