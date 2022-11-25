Врач рассказал, какие продукты вымывают кальций из организма

Он добавил, что кофе тоже может стать причиной дефицита кальция, даже если употреблять его с молоком, а сахар лишь усиливает негативное влияние. Чтобы минимизировать риски, Нифтуллаев посоветовал выпивать одну-две чашки натурального кофе в день без каких-либо добавок.