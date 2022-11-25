Врач рассказал, какие продукты вымывают кальций из организма

По словам специалиста, вымыванию кальция из организма также способствуют сладкая газировка, соленая селедка, арбузы, а также соевое и овсяное молоко. Об этом пишет Pravda.Ru со ссылкой на издание «Доктор Питер».
Он добавил, что кофе тоже может стать причиной дефицита кальция, даже если употреблять его с молоком, а сахар лишь усиливает негативное влияние. Чтобы минимизировать риски, Нифтуллаев посоветовал выпивать одну-две чашки натурального кофе в день без каких-либо добавок.
Что же касается продуктов, способных улучшить состояние костной системы, то к ним можно отнести те, что богаты витамином D и кальцием, а именно: капусту, кунжут и рыбные консервы, резюмировал ортопед.