В России не будут поднимать ставку подоходного налога для покинувших страну граждан

Об этом сообщает 360tv.ru, ссылаясь на «Коммерсант» и на заявление министра финансов Антона Силуанова. Глава ведомства отметил, что для них ставка НДФЛ может быть сохранена на уровне 13%.
Как заявил министр финансов, ведомство рассматривает отказ от изменения статуса резидентства уехавших из страны россиян. Они продолжат платить налоги по той же ставке, что и граждане РФ, оставшиеся в стране.\
Как объяснил Антон Силуанов, фактически уехавшие россияне продолжают работать в стране, хотя и находятся за ее пределами. Министр добавил, что окончательное решение еще не принято, вопрос пока еще находится на обсуждении в правительстве.
В России нерезиденты платят НДФЛ по повышенной ставке: 30% вместо 13%. Соответствующий статус получают граждане, которые более 183 дней за год провели за пределами РФ. Налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ они подают самостоятельно.