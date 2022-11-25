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В России не будут поднимать ставку подоходного налога для покинувших страну граждан

Сегодня, 15:37
Фото: 1MI
В правительстве РФ обсудили перспективы налогового статуса граждан, покинувших страну, но работающих на российские компании удаленно.

Об этом сообщает 360tv.ru, ссылаясь на «Коммерсант» и на заявление министра финансов Антона Силуанова. Глава ведомства отметил, что для них ставка НДФЛ может быть сохранена на уровне 13%.

Как заявил министр финансов, ведомство рассматривает отказ от изменения статуса резидентства уехавших из страны россиян. Они продолжат платить налоги по той же ставке, что и граждане РФ, оставшиеся в стране.\

Как объяснил Антон Силуанов, фактически уехавшие россияне продолжают работать в стране, хотя и находятся за ее пределами. Министр добавил, что окончательное решение еще не принято, вопрос пока еще находится на обсуждении в правительстве.

В России нерезиденты платят НДФЛ по повышенной ставке: 30% вместо 13%. Соответствующий статус получают граждане, которые более 183 дней за год провели за пределами РФ. Налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ они подают самостоятельно.

#Общество
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