В Петербурге ночь на 25 ноября стала самой холодной за всю осень

Как отметил Михаил Леус, в Петербург пришли морозы, и температура воздуха в ночь на 25 ноября, согласно данным городской метеостанции, опустилась до отметки в -8,2 градуса. Эксперт напомнил, что предыдущий рекорд был установлен в ночь на 22 ноября, когда температура воздуха понизилась до -7,4 градуса.