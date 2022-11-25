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В Петербурге ночь на 25 ноября стала самой холодной за всю осень

Сегодня, 15:34
Фото: pxhere.com
Ночь на 25 ноября стала самой холодной в Санкт-Петербурге с начала месяца. Температура воздуха понизилась до минус восьми градусов.

Об этом сообщает 360tv.ru, ссылаясь на Telegram-канал ведущего специалиста центра «Фобос» Михаила Леуса.

Как отметил Михаил Леус, в Петербург пришли морозы, и температура воздуха в ночь на 25 ноября, согласно данным городской метеостанции, опустилась до отметки в -8,2 градуса. Эксперт напомнил, что предыдущий рекорд был установлен в ночь на 22 ноября, когда температура воздуха понизилась до -7,4 градуса.

Михаил Леус сообщил, что на территории Ленинградской области наиболее серьезно температура понизилась в селе Винницы — до -16,7 градуса. Это стало рекордным показателем за период с начала осени в 2022 году.

#Общество
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