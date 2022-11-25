В Омске водитель ЗИЛа, сбивший мальчика на пешеходном переходе, был под наркотиками

В Следственном комитете России по Омской области рассказали, что водитель ЗИЛа в момент ДТП находился под действием наркотических препаратов, сообщает «12 канал». Во время медицинского освидетельствования мужчина подменил биологический материал, но это вскрылось. Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы.