В Омске водитель ЗИЛа, сбивший мальчика на пешеходном переходе, был под наркотиками

14 октября в Кировском округе на улице Мельничной автомобиль ЗИЛ сбил 11-летнего мальчика, который перебегал дорогу по пешеходному переходу. Водитель грузовика выехал на красный сигнал и сбил ребенка. Мальчик скончался на месте происшествия.
В Следственном комитете России по Омской области рассказали, что водитель ЗИЛа в момент ДТП находился под действием наркотических препаратов, сообщает «12 канал». Во время медицинского освидетельствования мужчина подменил биологический материал, но это вскрылось. Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы.