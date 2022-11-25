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В Омске водитель ЗИЛа, сбивший мальчика на пешеходном переходе, был под наркотиками

Сегодня, 03:37
Фото: УМВД России по Омской области
Следственный комитет раскрыл новые подробности уголовного дела.

14 октября в Кировском округе на улице Мельничной автомобиль ЗИЛ сбил 11-летнего мальчика, который перебегал дорогу по пешеходному переходу. Водитель грузовика выехал на красный сигнал и сбил ребенка. Мальчик скончался на месте происшествия.

В Следственном комитете России по Омской области рассказали, что водитель ЗИЛа в момент ДТП находился под действием наркотических препаратов, сообщает «12 канал». Во время медицинского освидетельствования мужчина подменил биологический материал, но это вскрылось. Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы.

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#Вероника Жукова#Происшествия#Новости#Омск#ДТП#Уголовное дело#Дети#Следственный комитет
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