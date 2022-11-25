Специалист раскрыла частую причину появления мешков под глазами

Она отметила, что отеки на лице способны вызвать некоторые болезни, и пациенты довольно редко обращаются за медицинской помощью с жалобами только на сами мешки под глазами. Нередко при этом люди отмечают также другие симптомы, сигнализирующие о развитие опасных заболеваний. Об этом пишет Pravda.Ru со ссылкой на телеканал «Москва 24».