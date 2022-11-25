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Специалист раскрыла частую причину появления мешков под глазами

Сегодня, 16:07
Фото: piqsels.com
Терапевт, иммунолог Ирина Ярцева рассказала, что одной из частых причин образования мешков под глазами могут стать заболевания почек и сердечно-сосудистой системы.

Она отметила, что отеки на лице способны вызвать некоторые болезни, и пациенты довольно редко обращаются за медицинской помощью с жалобами только на сами мешки под глазами. Нередко при этом люди отмечают также другие симптомы, сигнализирующие о развитие опасных заболеваний. Об этом пишет Pravda.Ru со ссылкой на телеканал «Москва 24». 

По словам специалиста, одутловатость под глазами может быть вызвана также бессонницей или переутомлением — в этом случае для избавления от этого косметического дефекта бывает достаточно наладить режим работы и отдыха, уделив достаточное количество времени сну. Также, как пояснила Ирина Ярцева, у ряда людей мешки под глазами могут появляться из-за нестандартного лицевого строения.

#Общество
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