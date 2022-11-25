Роспотребнадзор нашел множество нарушений в омских школах, детсадах и больницах

По сообщению омского Роспотребнадзора, в 2022 году было проведено 864 проверки на объектах общественного питания социальных учреждений, а именно в детских садах, школах, медицинских организациях и организациях социального обслуживания. В итоге, в 730 организациях были обнаружены нарушения.
Наиболее распространенными нарушениями являются: не соблюдение условий хранения и реализации пищевой продукции; не соблюдение режима мытья столовой и кухонной посуды; нарушения в части маркировки производственного инвентаря и другие.
Все проверки проводились с лабораторным контролем. Готовые блюда проверяли по микробиологическим, санитарно-химическим и физико-химическим показателям. В результате проверок было выявлено 7 нестандартных проб по физико-химическим показателям.
В настоящее время составлено 880 протоколов об административном правонарушении, а общая сумма штрафов составила 1,2 млн рублей.