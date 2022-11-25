РЭО: Использование ТБО на 25% удешевляет себестоимость асфальтобетона

Ведомости сообщают, что генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев рассказал об опыте использования резиновой крошки в дорожном строительстве. По его словам, первые работы в данном направлении в России начались в 30-40 гг. прошлого столетия. С 2000 года производством модификаторов битума и асфальтобетона из резиновой крошки занималось около шести предприятий. На сегодняшний день в этой отрасли разработано минимум десять стандартов и СТО. За последние пять лет в Российской Федерации с использованием таких модификаторов было уложено порядка 15 миллионов квадратных метров автомобильных дорог. Буцаев выразил уверенность, что Россия может достигнуть снижения себестоимости асфальтобетонных смесей на двадцать пять процентов, как это показал опыт Республики Беларусь.
Также отмечается, что использование в дорожном строительстве резиновой крошки из переработанных покрышек на 39 процентов повышает устойчивость покрытия к образованию колеи. При этом устойчивость полотна к образованию трещин повышается на 10 процентов, а показатели динамического модуля упругости — на пятнадцать процентов. Положительно отражается использование резиновой крошки на сроке службы асфальтобетонных смесей — он увеличивается до двух раз.
В этом году компания «Российский экологический оператор» начала реализацию программы «Применение вторичных ресурсов, вторичного сырья из отходов в сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйства на 2022−2030 годы». В рамках ее выполнения использование материалов, которые производят из строительных и других отходов, должно к 2030 году достигнуть сорока процентов. Такой подход позволит реализовать основные цели федерального проекта «Экономика замкнутого цикла».