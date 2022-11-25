РЭО: Использование ТБО на 25% удешевляет себестоимость асфальтобетона

Ведомости сообщают, что генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев рассказал об опыте использования резиновой крошки в дорожном строительстве. По его словам, первые работы в данном направлении в России начались в 30-40 гг. прошлого столетия. С 2000 года производством модификаторов битума и асфальтобетона из резиновой крошки занималось около шести предприятий. На сегодняшний день в этой отрасли разработано минимум десять стандартов и СТО. За последние пять лет в Российской Федерации с использованием таких модификаторов было уложено порядка 15 миллионов квадратных метров автомобильных дорог. Буцаев выразил уверенность, что Россия может достигнуть снижения себестоимости асфальтобетонных смесей на двадцать пять процентов, как это показал опыт Республики Беларусь.